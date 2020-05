Rodoviária de Lisboa confirma fim de lay-off e reforço de autocarros

© Photo by Ant Rozetsky on Unsplash

A Rodoviária de Lisboa (RL) terminou o período de lay-off iniciado em abril, na sequência da pandemia de Covid-19, e vai reforçar a oferta de autocarros a partir de segunda-feira, anunciou a empresa.

"A Rodoviária de Lisboa confirma o reforço da oferta a partir de segunda-feira, dia 11 de maio, bem como o final do lay-off", indicou a empresa numa nota enviada à agência Lusa.

Também esta quinta-feira, os utentes dos transportes públicos do concelho de Loures tinham dado conta das garantias da empresa de restabelecer a oferta a partir do dia 11 de maio, que seria possível devido ao fim do lay-off.

As garantias da Rodoviária de Lisboa foram dadas durante uma reunião que se realizou na quarta-feira entre as comissões de utentes e a administração da empresa.

Segundo as comissões de utentes, que representam os passageiros das localidades de Sacavém, Camarate, Unhos e Apelação, além do reforço da oferta, foi pedida à empresa a aplicação de "medidas adicionais de proteção dos utentes e dos trabalhadores".

Entre essas medidas está a instalação de barreiras físicas para o motorista, de dispensadores de álcool gel ou solução desinfetante e o reforço da limpeza, desinfeção e higienização das viaturas.

A RL anunciou no início de abril que iria entrar em lay-off parcial, com redução das horas de trabalho de todos os colaboradores, mas assegurou que seriam mantidos os "serviços mínimos de mobilidade", com "uma oferta de carreiras ajustada à procura que existe atualmente".

Segundo a Rodoviária de Lisboa, a decisão de avançar para o regime de lay-off parcial pretendia assegurar "a manutenção dos postos de trabalho de todos os colaboradores", já que a quebra na procura dos serviços de transportes, na sequência das restrições de mobilidade associadas à pandemia de Covid-19, resultou "numa drástica redução das receitas provenientes dos passes e dos bilhetes".

O 'lay-off' consiste na redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das instituições, durante um determinado tempo.

No âmbito do plano de desconfinamento e do fim do estado de emergência, os transportes públicos iniciaram na segunda-feira várias alterações no seu funcionamento, entre elas a obrigatoriedade do uso de máscara e de circulação com lotação máxima de dois terços da sua capacidade.

Portugal contabiliza 1.105 mortos associados à Covid-19 em 26.715 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 16 mortos (+1,4%) e mais 533 casos de infeção (+2%).