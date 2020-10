Rui Moreira sem rodeios. "Senhor ministro, se são as quatro rotas do Porto que dão prejuízo, pare com elas"

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Presidente da Câmara do Porto atira-se ao ministro das Infraestruturas, que revelou no Parlamento que as rotas do Porto dão prejuízo à TAP.

O presidente da Câmara do Porto convida o ministro das Infraestruturas a acabar com as quatro rotas da TAP a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Depois de Pedro Nuno Santos ter afirmado, na comissão parlamentar de Obras Públicas, que as rotas da TAP no Porto "dão prejuízo", Rui Moreira ironiza e atira-se ao governante.

"Pelos vistos, são as quatro rotas do Porto que dão prejuízo à TAP. As rotas de Lisboa darão lucro. A nova rota Lisboa/Bilbau deve ser um "must" em termos de rentabilidade e importantíssima para uma estratégia nacional. Promover visitas ao Gugenheim basco é "top". Mas, senhor Ministro, são boas notícias. Se são as quatro rotas do Porto que dão prejuízo, pare com elas", escreve o autarca num post no Facebook.

"Mas, por favor, incorpore a TAP na Carris ou na muito rentável Soflusa. Nós não nos importamos, havemos de encontrar uma solução. Para Lisboa é óptimo: fica com a TAP que, sem o prejuízo do Porto, deixa de ser um perdócio. Para o resto do país - para a província em que alegremente nos incluímos - é uma maravilha, porque a TAP deixa de nos custar dinheiro", disse Rui Moreira.

No Parlamento, Pedro Nuno Santos disse que as quatro rotas criadas no aeroporto do Porto recentemente, para Amesterdão, Milão, Zurique e Ponta Delgada, estão com "46% da lotação em média" e são "neste momento um prejuízo para a TAP".

O ministro das Infraestruturas e Habitação revelou que, até ao final do ano, 1600 trabalhadores vão deixar a companhia área que em julho foi nacionalizada devido à grave crise que atravessava.