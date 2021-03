Ryanair vai ter mais de 120 rotas no verão de e para Portugal

A Ryanair encomendou mais de 200 novos aviões à Boeing e espera recebê-los faseadamente até 2026 © Andy Rain/EPA

A Ryanair está otimista e, apesar da pandemia, espera que no verão as pessoas já possam viajar.

Em conferência de imprensa a companhia aérea revelou que vão manter 121 rotas a partir de Portugal, entre as quais duas novas, a partir de Faro para Belfast, na Irlanda e para Colónia, na Alemanha, a partir do Porto.

A transportadora aérea explicou que do aeroporto Francisco Sá Carneiro sairão 55 rotas, com mais de 200 frequências diárias. Neste Verão, e a partir de Faro estimam ter 36 rotas e operar cerca de 200 voos semanais. A partir do Humberto Delgado, em Lisboa, serão 29 rotas e 160 voos semanais.

O CEO da companhia low cost, Eddie Wilson, disse estar confiante de que em abril e maio a Europa conseguirá vacinar em massa os seus cidadãos para que a confiança na economia e nas viagens possa ser retomada. "As pessoas estão otimistas, incluindo os nossos, e confiantes de que poderão voltar ao trabalho", disse Eddie Wilson. "Estamos a investir, estamos a receber novos aviões e isto vai voltar. É só uma questão de vacinação."

A Ryanair encomendou mais de 200 novos aviões à Boeing e espera recebê-los faseadamente até 2026.

Eddie Wilson criticou ainda os apoios à TAP e considerou que neste assunto " Portugal vai ser um perdedor". O CEO da Ryanair acredita que os contribuintes portugueses nunca irão reaver o seu dinheiro. Este responsável da companhia aérea comparou a TAP a" uma criança que pede doces e está sempre a vir pedir mais".