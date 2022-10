Saiba como vai ser entregue o apoio de 125 euros, Adidas da Maia para a Índia e outros destaques TSF

Fernando Medina, ministro das Finanças © Gerardo Santos/Global Imagens

O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou esta terça-feira que o apoio de 125 euros vai começar a chegar às contas dos beneficiários na quinta-feira. O pagamento será feito a 500 mil pessoas por dia, num processo que se estima estar concluído em dez dias.

A norte, a Adidas vai transferir os 300 postos de trabalho que até agora estavam na Maia para a Índia, mas, de acordo com o presidente da câmara maiata, muitos dos trabalhadores do município vão ser reconvertidos para novas tarefas.

A Comissão Europeia apresentou uma proposta para um novo regulamento de emergência para "limitação de preços" e compra conjunta de gás pelos países da União Europeia.

O futebol não para e esta terça-feira foi conhecido o sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal. O FC Porto vai a Mafra, enquanto o Benfica joga no Estoril e o SC Braga recebe o Moreirense. Veja a lista de jogos próxima eliminatória da competição.

O presidente da câmara de Lisboa esteve na TSF para garantir que todos os cartazes colocados no Marquês de Pombal serão retirados. Carlos Moedas explica que o município classificou Praça do Marquês de Pombal "como património municipal".

A TAP negou que a CEO da empresa, Christine Ourmières-Widener, tenha tido alguma interferência na contratação Isabel Nicolau para diretora, apesar do "relacionamento pessoal recente" entre as duas.

As eleições no Brasil estão a aquecer cada vez mais e há quem se arrependa do que diz. O Presidente e recandidato, Jair Bolsonaro, pediu desculpa por insinuar que as menores venezuelanas refugiadas em Brasília são prostitutas.

O mundo da animação perdeu um criador que marcou várias gerações. Cláudio Biern Boyd, autor de "Dartacão e os três moscãoteiros", morreu na segunda-feira aos 82 anos.

As fugas de gás no Nord Stream continuam na ordem do dia. O jornal sueco Expressen divulgou imagens de um buraco no gasoduto, enquanto a polícia dinamarquesa confirmou a existência de explosões.

A autarquia de Vila Real de Santo António vive um momento difícil. A câmara municipal tem uma dívida de 160 milhões de euros, que pode subir para 182 milhões, caso o município perca alguns processos que tem em tribunal. O presidente desde as últimas eleições, Álvaro Araújo, diz que foi assim que encontrou a autarquia e avisa que a conta aumenta todos os dias.

Em França, a inflação provocou uma greve geral e várias manifestações marcaram o dia em Paris. Confrontos com a polícia e montras vandalizadas foram o resultado de um dia em que se pedia o aumento de salários.