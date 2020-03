Estes são os serviços e lojas obrigados a fechar a partir de domingo

Dos parques infantis às esplanadas e restaurantes, passando pelos desfiles e festas populares. Conheça todos os locais e atividades de que não vai poder usufruir durante o estado de emergência.

Já sabíamos que o Governo ia impor restrições à liberdade de iniciativa económica e obrigar ao encerramento de vários espaços frequentados diariamente pelos portugueses, para responder à pandemia de Covid-19 que assola o país. As medidas foram aprovadas na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, mas só agora foi publicado o decreto que detalha a lista completa de atividades e serviços proibidos durante o estado de emergência.

Trata-se de um conjunto de espaços comerciais e de atendimento ao público que não providenciam bens essenciais e que estão interditos à população em geral a partir das 0h00 deste domingo, dia 22 de março.

Confira aqui a lista completa:

Espaços de diversão e lazer

Obrigados a fechar portas ficam os espaços noturnos como as discotecas, bares e salões de dança ou de festa, uma medida que atinge mais o público adulto. Mas também os mais novos vão ser afetados, com o encerramento dos parques de diversões e parques recreativos infantis, parques aquáticos, jardins zoológicos e circos. Estarão ainda obrigatoriamente fechados os locais destinados a práticas desportivas de lazer.

Espaços culturais e artísticos

A maioria já se encontravam encerrados durante a última semana, mas agora é oficial: o estado de emergência proíbe a atividade de cinemas, teatros, salas de concertos e auditórios. Outros espaços para eventos como pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiusos também ficam obrigados a fechar, para além das praças e outros espaços para a realização de espetáculos tauromáquicos.

Os museus e monumentos, assim como palácios, locais arqueológicos e outros do género (grutas e centros interpretativos, por exemplo), também não escapam e terão de fechar portas. O mesmo para as galerias de arte, salas de exposições, bibliotecas e arquivos.

Espaços desportivos

A partir de domingo, está interdita a entrada em estádios e campos para a prática de desportos como futebol e rugby, em pavilhões ou recintos fechados - assim como pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e outros do similares. Terão também de encerrar os campos de tiro, os courts de ténis e padel, e também as pistas de patinagem, hóquei no gelo e outras atividades do género.

Piscinas, ringues de boxe e de artes marciais entram ainda na "lista negra", onde aparecem também os circuitos permanentes de motas e automóveis e velódromos, além dos hipódromos, pavilhões polidesportivos, ginásios, academias e pistas de atletismo.

Todos estes espaços são proibidos para o público, mas os atletas de alto rendimento constituem uma exceção, podendo continuar a frequentá-los.

Espaços públicos ou equiparados:

Também abertas para os atletas de alto rendimento, mas fechadas para o resto da população ficam as pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas similares e ficam proibidas as provas e exibições náuticas e aeronáuticas.

Da lista de atividades de não permitidas constam ainda desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou de outra qualquer natureza.

Termas e spas

Não há banhos para ninguém. Além das piscinas, também os spas e as termas vão ser obrigados a fechar.

Espaços de jogos e apostas:

Neste caso, não há exceções. Ficam encerrados, a partir de domingo, todos os casino, salões de jogos e recreativos e os estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como os bingos e outros similares.

Restauração:

Já é conhecida exceção para entregas de refeições ao domicílio ou para takeaway, mas voltamos a sublinhar que os restaurantes, cafés, esplanadas e outros estabelecimentos do género estão proibidos de abrir portas e receber clientes no seu espaço físico. O Governo ressalva também a exceção dos bares e restaurantes de hotel, que podem entregar refeições aos hóspedes. A surpresa da lista são as famosas máquinas de vending, que encontramos em muitos espaços públicos, como as estações dos transportes, que ficam impedidas de funcionar.

SAIBA TUDO SOBRE O SURTO DE COVID-19