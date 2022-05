Saiba se está a pagar demasiado pelos combustíveis. Consulte os preços de referência

© Leonel de Castro/Global Imagens

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) divulgou esta segunda-feira o primeiro relatório com o preço de referência dos combustíveis que irá ser atualizado de forma semanal.

Nesta primeira divulgação, a ERSE considera que o preço justo (ou eficiente) da gasolina 95 simples é de 2,090 euros por litro, enquanto cada litro de gasóleo simples deve custar 1,875 euros.

Relativamente à semana passada, entre 23 e 29 de maio, "verificou-se que a média dos Preços de Venda ao Público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve 2,2 cent/l abaixo do Preço Eficiente no caso da gasolina 95 simples e 0,5 cent/l acima no caso do gasóleo simples".

Já no que respeita aos Preços com Descontos, as "estimativas situam-se, para a gasolina 95

simples e para o gasóleo simples, 7,5 cent/l e 7,6 cent/l abaixo dos Preços

Eficientes, respetivamente".

Todas as segundas feiras, vai ser divulgado, no site da ERSE, o "preço eficiente" de cada combustível - isto é, na prática, o preço resultante das contas feitas a toda a cadeia de custos, desde a cotação nos mercados internacionais ao custos do retalho, passando, por exemplo, pelo custo de fretar um petroleiro. Serve esse preço de referência para ser comparado com o preço que as gasolineiras têm afixado à entrada das estações de serviço.

O consumidor pode perceber quem vende mais perto do preço eficiente ou quem vende muito acima do valor indicado e procurar o combustível mais barato.

O objetivo é dar aos consumidores uma nova ferramenta e emitir ao mercado um sinal de que está sob vigilância.