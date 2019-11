António Saraiva, presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal - Novembro 2019 © Paulo Spranger/Global Imagens

Por Hugo Neutel 23 Novembro, 2019 • 00:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O governo propôs um salário mínimo (SMN) de 635 euros para 2020. O aumento vai refletir-se nos restantes salários?

Pub Pub

Claro. Governo e sindicatos esquecem-se do efeito de arrastamento. Temos uma profissão que se diferencia da outra em termos salariais, uma ganha 640 e a outra 600, quando este passa para 635, é natural que o outro queira passar para o mesmo diferencial salarial. Por isso o efeito de arrastamento leva a que a massa salarial seja não só a multiplicação de 35 euros por trabalhador, mas outros valores que invariavelmente são afetados.

Pub Pub

Não vê que as empresas possam cortar no aumento dos salários médios para terem margem para a subida do mínimo?

Não é uma questão de cortar, as empresas estão com enormes dificuldades. Dir-lhe-ia que o principal desafio que todos os setores enfrentam é a necessidade de trabalhadores qualificados. Ou até, nalgumas áreas, de trabalhadores não tão qualificados, indiferenciados. É um problema arranjar mão-de-obra quer qualificada quer indiferenciada e os salários têm subido por esse efeito. A massa salarial da empresa tem uma lógica, há uma grelha salarial, e quando ela é distorcida na base o efeito de arrastamento não se verifica de igual forma nos escalões superiores, mas há efeito de arrastamento.

A aproximação entre SMN e médio é boa ou má para a economia e as empresas? Quase 60% dos trabalhadores do privado têm vencimentos inferiores aos 750 euros previstos para o termo da legislatura...

No ponto de vista de quem recebe, é mau porque é humano ter ambição. No das empresas, é preciso cuidado, ainda que a esmagadora maioria das que a CIP representa já pague mais que isso. O que temos de acautelar são as que estão mais expostas à concorrência internacional. E não falo nas que concorrem com China ou Ásia, mesmo dentro do nosso espaço, há na Europa fenómenos sociais, salariais e outros que combatem perversamente com as nossas realidades mais fragilizadas. E por isso tenho dito que é importante o Estado, através do governo, combater as desigualdades e acautelar as camadas mais desfavorecidas da sociedade, mas também proteger as camadas empresariais desfavorecidas por essa concorrência perversa.

António Saraiva, presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal - Novembro 2019 © Paulo Spranger/Global Imagens

E sendo verdade que há muitas empresas em que o aumento do SMN terá pouco efeito, há outras em que pesará.

Sim, há empresas com mão-de-obra pouco especializada mas muitos trabalhadores e essas estão mais desprotegidas porque o delta da massa salarial mensal é significativo - tem de multiplicar 700 ou 800 pessoas por este diferencial....Mais, ao pagar 600 euros, as empresas têm de ter encaixe de 887 - soma-se 23,75% mais 3% de seguros obrigatórios... Quando passar para 635 euros, esse valor passa a 939. Multiplicado por 200, mil trabalhadores, obviamente que essas empresas não suportam e por isso temos defendido aumentos do SMN graduais, para que as empresas possam incorporá-los. Subidas abruptas fazem perigar o emprego.

Há anos que o SMN não é objeto de negociação: o governo determina o valor, os parceiros concordam ou não... Há uma desvalorização da concertação?

De alguma maneira há. Este governo diz que irá cumprir, irá ouvir os parceiros sociais... mas ouvir pressupõe negociar. Se ouvir é informar como tem acontecido...

Havia diferentes expectativas?

Havia, porque o que nós defendemos é que o SMN, aliás, a política salarial, deve assentar em fatores objetivos, ganhos de produtividade, inflação e crescimento económico. E assente nestes indicadores objetivos pode e iria evoluir para qualquer coisa perto de 620 euros. Atendendo a que há também aqui um combate à pobreza, estávamos dispostos a ir até 625. Quando o governo impõe 635, para atingir 750 em quatro anos, qual é a racionalidade económica? Não há. É um objetivo político. E as políticas das empresas, os planos, os investimentos? O governo devia negociar e não impor, como tem feito. No fim o grande beneficiário acaba por ser o Estado: este aumento de 600 para 635 euros abrange 750 mil trabalhadores, significa que o Estado vai arrecadar - do diferencial de impostos, TSU... - qualquer coisa como 126 milhões por mês.

De que contrapartidas precisam as empresas para os aumentos de 2020 e para a meta dos 750?

Prefiro alterações dos indicadores de competitividade, porque nós não fazemos depender de contrapartidas a evolução do SMN, queremos é que seja sustentado e assente nestes critérios. O que exigimos uma vez mais ao governo é que se estabeleça em concertação social, até para valorizar a concertação e dar-lhe o seu papel de estabilizador de tensões, gerar a estabilidade de que o país necessita, que se negoceie um acordo de competitividade e rendimentos.

António Saraiva, presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal - Novembro 2019 © Paulo Spranger/Global Imagens

E isto trocado por miúdos...

Temos de ter uma política fiscal mais estável. Não podemos permitir que ano após ano, Orçamento após Orçamento do Estado, o quadro fiscal se altere. Não podemos manter a enorme carga fiscal que temos. As tributações autónomas arrecadam um valor que considero obsceno - é um imposto de que os sucessivos governos têm gostado muito e alterando as regras têm arrecadado cada vez mais. Depois vem o sal, o açúcar, que com a opinião pública disponível para aceitar mensagens da melhoria da saúde, acabam por conter um aumento da carga fiscal das empresas dos setores que os produzem. A FIP, nossa associada do agroalimentar, fez acordos com o governo - e está disponível para voltar a fazer - de redução gradual quer do açúcar quer do sal, mas o governo faz tábua rasa e no OE volta a alterar, unilateralmente, os impostos. Também o cumprimento dos acordos. Nos dois acordos de concertação social anteriores, tínhamos inscrito temas que não foram respeitados. A indexação da alteração do delta do crescimento do SMN nos contratos públicos - o governo altera por decreto o SMN mas depois não permite que empresas que trabalham para o Estado, nomeadamente em vigilância, segurança, limpeza, alterem os valores horários dos contratos que estabeleceram. Depois, o fundo de compensação de trabalho: neste momento, o que foi criado no acordo de 2012 para acautelar situações em que as empresas que fechavam e não tinham dinheiro para pagar indemnizações aos trabalhadores acautelava pelo menos 50% do valor a receber por cada trabalhador, num tempo em que a economia estava a gerar desemprego. De lá para cá, estamos a criar emprego e o fundo tem capitalizado 363 milhões. As empresas estão a descontar mensalmente 7 milhões para este fundo. Foram usados, eventualmente, 50 milhões. O governo, apesar de nos ter garantido que iria rever o processo, não fez qualquer revisão. Para cumprir o que acordou, o governo deve revisitar o modelo e encontrar-se em sede de concertação a melhor forma para responder à necessidade hoje menor e ao esforço das empresas.

Há uma relação de desconfiança de parceiros sociais e governo?

Por estes incumprimentos repetidos, o governo não mereceu, na legislatura anterior, a confiança dos parceiros. Já chamámos a atenção ao primeiro-ministro, à ministra do Trabalho, ao da Economia... Todos têm conhecimento de que os acordos não foram cumpridos. Prometem agora fazer diferente e é essa a nossa expectativa.

Pedro Siza Vieira, disse esta semana que acredita que a digitalização vai trazer mais rendimento disponível. Concorda?

Admito que sim. O primeiro-ministro definiu quatro desafios na sua legislatura - alterações climáticas, transição digital, a demografia (uma bomba-relógio debaixo dos nossos pés) e combate às desigualdades. Em relação à transição para a sociedade digital, é facilmente admissível que trabalhadores mais qualificados incorporando novos conhecimentos, dominando outro tipo de ferramentas, tenham um grau de vencimento diferente para melhor. E por isso a grande batalha da qualificação e da requalificação.

António Saraiva, presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal - Novembro 2019 © Paulo Spranger/Global Imagens

O governo vai apresentar na concertação social uma proposta para um acordo global de rendimentos. O que espera ver?

Espero que o governo se preocupe também com a melhoria dos fatores de competitividade e o acordo ou a designação do acordo que inicialmente era só de política de rendimentos. Porque é através da riqueza criada que havemos de distribuir, eventualmente de forma mais justa nalguns sectores.

O OE está em negociação. Que medidas fazem falta?

As que referi, desde logo a redução e previsibilidade da carga fiscal.

Não antevê alteração no IRC?

Não, mas o IRC tem três variáveis: a taxa marginal, que está nos 21%, a derrama municipal e a estadual. Então que se sinalize eliminando-as progressivamente - para não dizer já que quero tirar a derrama estadual, que ao menos se sinalize à economia, às empresas e aos investidores uma redução gradual das derramas. Temos de manter o equilíbrio das contas públicas, é obrigação de todos. Não estou a antever que se gerem excedentes orçamentais para o IRC. Mas não deixo de recordar que quando se reduziu pela primeira vez, depois da reforma de IRC, ainda no governo de Pedro Passos Coelho, a receita fiscal aumentou.

António Saraiva, presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal - Novembro 2019 © Paulo Spranger/Global Imagens

Uma reforma interrompida.

Sim, porque o PS, que tinha acordado com PSD e CDS essa metodologia de redução gradual do IRC até 17%/18%, interrompeu-a por critérios de luta político-partidárias. E o que lamentamos é isso, estas lutas político-partidárias que impedem o desenvolvimento da economia, porque não se consegue os acordos entre partidos para dar ao país as reformas que ele merece e que se constituam soluções mais credíveis e assertivas no combate parlamentar.

O governo está sensibilizado para a questão fiscal?

Está, transmitiu-nos isso mesmo e espero sinceramente que já neste OE possa surpreender-nos pela positiva com algumas medidas. Juntaria às questões fiscais o estímulo dos lucros reinvestidos.

Prática pouco habitual por cá.

Nós continuamos a insistir neste ponto porque é uma forma de as empresas se capitalizarem. Por isso, a par das medidas fiscais, deve haver estímulo fiscal nos lucros retidos e reinvestidos.

Disse recentemente que a burocracia tem vindo a aumentar. O Simplex falhou?

O Simplex não falhou, é um bom programa. Mas há a questão da sustentabilidade, as alterações climáticas, a economia circular, e o Estado atira para as empresas um conjunto de processos de burocracia a alterar. Se tivermos um balanço entre as regras que saíram e as que entraram, são sempre infelizmente mais as que entraram.

E tem boas expectativas em relação a esse desenvolvimento da simplificação do Estado?

Não temos nenhuma verbalização de medidas. O que temos é, do ministro da Economia e do primeiro-ministro, a palavra de que atenderão, neste acordo para a competitividade e rendimentos, a algumas destas matérias - sendo certo que não podemos obter tudo num único ano. Por isso defendo que o acordo deve ter o horizonte dos quatro anos da legislatura, para que de possa ir introduzindo melhorias na burocracia, na carga fiscal, nos custos de contexto.