Salários aumentam em 2021, mas o aumento é "comido" pela inflação

Por José Milheiro 10 Fevereiro, 2022 • 12:03

O salário médio subiu no final do ano de 2021 para 1507 Euros mas "em termos reais, tendo como referência a variação do Índice de Preços do Consumidor, as remunerações médias total e regular por trabalhador diminuíram 0,5% e 0,1%, respetivamente, e a remuneração base manteve-se inalterada".

Estes resultados abrangem 4,3 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações.

De acordo com o INE, "em dezembro de 2021, a remuneração total variou entre 932 Euros nas atividades de Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca e 3463 Euros nas atividades de Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio".

Mesmo assim, "em relação ao período homólogo de dezembro de 2021, o maior aumento da remuneração total foi observado nas atividades de Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca", aponta o INE.