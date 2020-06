Santos populares serão sem arraiais, mas procura da sardinha "tem sido boa"

"No início desta semana, os limites diários fixados por embarcação foram reduzidos em uma tonelada" © Leonel de Castro/Global Imagens

Mais pequena no Norte e maior, mais gorda, entre os portos de Peniche e Sines. Há flutuação de preços por quilo de um dos peixes com mais peso nos desembarques em portos nacionais, e, apesar da pandemia e dos arraiais suspensos por esta altura dos santos populares, a procura por sardinha ainda faz justiça à tradição.

Humberto Jorge, presidente da Anopcerco (Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco), garante à TSF que os preços têm-se fixado em valores razoáveis, "entre os 90 cêntimos e os dois ou três euros".

"Na terça-feira houve situações pontuais em que ultrapassou os três euros, mas isso está dentro daquilo que é normal para esta época, sobretudo havendo dois feriados consecutivos", justifica o representante do setor das pescas.

Os portugueses continuam a procurar o peixe, e, de Norte a Sul, cada um puxa a brasa à sua sardinha, mesmo que os santos populares sejam mais pobres noutras tradições este ano. "Apesar de tudo, a procura tem sido boa, não com a dimensão de anos anteriores, mas os portugueses estão a consumir e estão com intenção de continuar a consumir sardinha, o que nos deixa bastante contentes", assinala Humberto Jorge.

A quota da sardinha foi reduzida esta semana: menos uma tonelada por cada embarcação ajudou a equilibrar a procura e a oferta. O presidente da Anopcerco sublinha que este é o mínimo para os pescadores, que estão a perder rendimento em comparação com anos anteriores.

"No início desta semana, os limites diários fixados por embarcação, para as embarcações de maior porte, foram reduzidos em uma tonelada (passaram de 3700 kg para 2700 por dia). Isso acarreta um rendimento menor, se compararmos com anos anteriores, mas, se se mantivesse este nível de procura e os atuais preços médios ainda com uma oscilação, acreditamos que seria bom para o setor", vaticina, ainda com um rasgo de otimismo.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos