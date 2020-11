"São medidas escolhidas a bisturi para causar o maior dano na restauração"

( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A Associação Nacional de Restaurantes garante que o setor vai ser dizimado com o recolher obrigatório imposto pelo novo estado de emergência.

O Conselho de Ministros de sábado decidiu que a circulação vai estar limitada nos próximos dois fins de semana entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira nos 121 concelhos de maior risco de contágio. E decretou também o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos dias de semana, a partir de segunda-feira e até 23 de novembro.

O primeiro-ministro António Costa admitiu que estas limitações de circulação ao fim de semana "são péssimas para a restauração e péssimas para o comércio" e que se trata de uma "medida duríssima" para estes setores, mas ressalvou que "os custos de não conter a pandemia serão muitíssimo maiores".

"Se queremos que a medida tenha efeito útil, evitando contactos, evitando convívios, evitando a disseminação desta contaminação, temos mesmo de determinar que a partir da uma da tarde temos de estar em casa", reiterou, esclarecendo que os restaurantes podem trabalhar para entregas domiciliárias, por exemplo.

Ouvido pela TSF, o presidente da Associação Nacional de Restaurantes, Daniel Serra, afirma que o setor está na banca rota, e sem margem para aguentar as novas medidas.

"São medidas escolhidas a bisturi para causar o maior dano possível na restauração. Isto é o culminar de uma estratégia assumida. (...) é uma forma hábil de causar um prejuízo enorme a um setor sem, no nosso ver, assumir a devida responsabilidade", disse.

A Associação Nacional de Restaurantes vai agora pedir que seja criado um gabinete de crise para ajudar os empresários com maiores dificuldades. Daniel Serra denuncia a falta de diálogo com as associações e acusa o Governo de ter uma estratégia para dizimar o setor.

As novas medidas do estado de emergência entram em vigor a partir da meia-noite desta segunda-feira.

