SATA vai retomar o serviço noturno de 'handling' em Santa Maria

Dando resposta a uma das reivindicações do Conselho de Ilha de Santa Maria, o Governo Regional dos Açores anunciou esta segunda-feira, durante a reunião com este órgão consultivo, em Vila do Porto, que a SATA vai retomar o serviço de 'handling' (serviços prestados em terra para apoio às aeronaves, passageiros, bagagem, carga e correio) durante a noite no aeroporto de Santa Maria.

As vagas para doentes deslocados nos voos operados pela SATA eram outra das preocupações do órgão consultivo, tendo a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, admitido que está a ser estudada a hipótese de aumentar de dois para três os lugares disponibilizados pela companhia aérea açoriana para pacientes que tenham que se deslocar a outras ilhas.

No final da reunião, o secretário regional adjunto da presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, afirmou que "o trabalho de articulação e de capacidade de resposta mais rápida à necessidade de transporte de doentes para consultas médicas já está a decorrer".

Questionado pelos jornalistas se este ano serão evitados os constrangimentos no transporte de doentes durante o verão IATA [sigla em inglês para Associação Internacional de Transporte Aéreo, que define anualmente o verão e o inverno do setor], o governante atirou que, "apesar de ter Messias no nome", não se conseguia "comprometer com uma matéria dessas".

"Consigo comprometer-me com o facto de serem desenvolvidos todos os esforços para garantir que não existem constrangimentos nesse âmbito. Esse trabalho está a ser desenvolvido e estamos certos de que as coisas correrão bem", reforçou.

Ainda sobre os transportes, o secretário regional salientou o reforço da operação da SATA para ilha de Santa Maria no verão IATA "em cerca de 1.300 lugares", o que significa que vão ser disponibilizados "cerca de 67.400 lugares" para a ilha durante o verão, "sendo que o ano passado foram utilizados cerca de 50.900 lugares".

Apesar das medidas avançadas pelo executivo, o vice-presidente do Conselho de Ilha de Santa Maria, Marco Carvalho, considera que a questão das acessibilidades "continua a ser um dos maiores problemas de Santa Maria".

O conselheiro faz um balanço positivo da reunião mas ressalva que "há uma ou outra situação" que queria ver tratada "de forma diferente, nomeadamente a proteção da orla costeira da Praia Formosa, que nos últimos tempos tem sido fustigada com a elevada erosão.

A reunião entre o Governo Regional dos Açores e o Conselho de Ilha de Santa Maria aconteceu no primeiro de três dias de visita do executivo regional à ilha.

Durante a visita, os membros do Governo Regional visitam vários investimentos em curso e reúnem com várias entidades.

O programa desta visita estatutária inclui ainda, como acontece desde o início da anterior legislatura, um período em que os membros do Governo açoriano estão disponíveis para receber os marienses que lhes pretendam colocar diretamente as suas questões.