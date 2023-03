Saúde, ferrovia e ambiente prioritários no arranque do PT2030

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva © António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O Governo lançou esta sexta-feira os primeiros concursos do PT2030.

Ao todo, são 13, os primeiros avisos lançados em áreas que vão desde a saúde, ferrovia, ambiente, informação e comunicação, num total de 400 milhões de euros.

Em comunicado, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva adianta que estes primeiros avisos são o resultado de muitos meses de trabalho e de negociação com a Comissão Europeia, para operacionalizar este ciclo de programação, que se pretende que venha reforçar, em complemento com o PRR e outros instrumentos de financiamento europeus, a capacidade de transformação económica e social do país.

O executivo já tinha feito um anúncio prévio de que a intenção era lançar os primeiros concursos até final de março, e a partir de agora o país pode beneficiar em pleno dos recursos do PT2030, que ao todo representa cerca de 23 mil milhões de euros num envelope financeiro que tem de ser executado até ao final da década.

As opções de investimento previstas no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio (2021-2027) foram formalizadas no acordo assinado em julho do ano passado, em Bruxelas.

Os 22.995 milhões de euros que Portugal irá receber com o PT2030 serão aplicados em 12 programas: sete regionais (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores) e quatro temáticos (Inovação e Transição Digital; Ação Climática e Sustentabilidade; Mar; e Demografia, Qualificações e Inclusão).