Acusa o Governo: se preço da gasolina e da botija de gás sobe, "a culpa é das petrolíferas"

O Executivo anunciou esta quarta-feira que quer ter autorização para intervir nas margens de comercialização dos preços dos combustíveis, incluindo as botijas de gás.

Depois de ter conhecido as conclusões de um estudo da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) que atribui às margens brutas a subida do gasóleo e da gasolina para máximos dos últimos dois anos; a ENSE desmentiu assim o argumento da fiscalidade no aumento dos preços.

Com este argumento na mão o ministro com a tutela da energia, João Pedro Matos Fernandes, adianta que quer refletir de forma mais rápida a descida dos preços nos mercados de petróleo.

"Resta-nos, mediante fundamentação regulatória, intervir nas margens de comercialização que, se não são abusivas, refletem pelo menos um crescimento duvidoso", sublinha o ministro do Ambiente.

Para Matos Fernandes esta subida de preços é duvidosa "porque não são refletidos nos preços de venda ao público as descidas de preço do crude, ao invés da rapidez por todos sentida aquando da subida do seu preço".

Assim, porque "não existia, até ao dia de hoje, nenhum mecanismo que permitisse atenuar essas variações. Por isso, a área do Ambiente e da Ação Climática proporá, ainda hoje, um decreto-lei que permite ao Governo atuar sobre as margens de comercialização dos combustíveis, de forma a que o mercado de combustíveis reflita os seus verdadeiros custos", defende.

"Ou seja, que quando se verifique uma descida, a mesma seja sentida e apropriada pelos consumidores ao invés de apropriada pelas margens de comercialização, evitando, ainda, subidas bruscas e, potencialmente, injustificadas", conclui Matos Fernandes.

João Pedro Matos Fernandes fez este anuncio na Comissão Parlamentar de Ambiente onde foi ouvido pelos deputados.