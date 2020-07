© Mário Cruz/Lusa

Por Hugo Neutel e Inês André Figueiredo 08 Julho, 2020 • 10:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mário Centeno garante que tem condições para liderar o Banco de Portugal e dar à instituição um papel de destaque. Na comissão parlamentar de Finanças, o agora ex-ministro puxou dos galões do percurso profissional e académico para justificar a nomeação.

Após lembrar a licenciatura no Instituto Superior de Economia e Gestão, o doutoramento em Harvard e os últimos anos com a pasta das Finanças, Centeno mostrou-se confiante de que o currículo que construiu "permitirá assegurar de igual modo o cumprimento das responsabilidades deste novo desafio". Trata-se, diz, de um "capital acumulado que constitui uma mais-valia incontestável para o exercício das funções de governador do Banco de Portugal".

"Esta experiência é um ativo que utilizarei para dar ao Banco de Portugal a projeção e a capacidade de influência que merece", realçou, sublinhando que é um "imperativo" colocar a experiência ao "serviço do país", com "sentido de responsabilidade".

O presidente do Eurogrupo acredita que se a experiência adquirida enquanto ministro das Finanças fosse incompatível com o cargo de governador do Banco de Portugal também seria com qualquer outro trabalho na área financeira.

"1664 dias deste trabalho dá-nos uma exposição àquilo que é a realidade financeira e económica do país que se usasse [esse] raciocínio não conseguia encontrar emprego em Portugal nas próximas décadas", reiterou.

Mário Centeno considera que "o Banco de Portugal deve voltar a ser uma instituição de referência em Portugal e na Europa", mas também tornar-se "sinónimo de ação para enfrentar inúmeros desafios do futuro próximo, mas não numa torre de marfim e sim com toda a sociedade portuguesa".

Centeno "desertou" e não teve "coragem"

Na comissão das Finanças, Duarte Pacheco reiterou a posição "contra" do PSD sobre a nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal e acusou o ex-ministro de não ter tido "coragem" para assumir as responsabilidades na "crise que aí vinha". "Desertou", apontou o social-democrata.

As decisões e não-decisões sobre o BdP

Mariana Mortágua defendeu que Mário Centeno não é a pessoa certa para o cargo, principalmente pelas decisões que tomou e não tomou sobre o regulador enquanto tinha a pasta das Finanças. "As decisões que tomou enquanto ministro das Finanças e membro do Governo e as decisões que não tomou ao não ter alterado as regras de supervisões porque tocavam em pontos sensíveis dos poderes do Banco de Portugal são as razões pelas quais o Bloco de Esquerda entende que Mário Centeno não deve ser governador do BdP", explicou.

"A pessoa certa"

Do lado do PS, Fernando Anastácio não surpreendeu na posição do partido e no apoio a Mário Centeno, reforçando que o ex-ministro "é o português e a pessoa certa no atual contexto" para assumir as funções de governador do Banco de Portugal.

Acompanhe a audição ao ex-ministro das Finanças aqui.

Notícia em atualização