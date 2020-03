Segunda-feira negra nas bolsas europeias. Wall Street esteve suspensa 15 minutos

As transações na bolsa de Nova Iorque foram suspensas por 15 minutos © Timothy A. Clary/AFP

Por Rui Polónio com Lusa 09 Março, 2020 • 14:35

Na Europa, ao início da tarde desta segunda-feira o índice português, PSI-20, perde 8,1%. Um cenário idêntico ao registado por todo o continente. Frankfurt recua 8,46%, Paris desvaloriza 8,64%, Madrid cai 8,26% e Londres 7,92%.

Em Nova Iorque as negociações chegaram a estar suspensas por 15 minutos depois de o índice S&P 500 ter registado, no início da sessão, uma queda de 7% devido ao pânico associado às consequências económicas do novo coronavírus.



No momento da interrupção, o índice Dow Jones Industrial Average recuava 7,29% e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdia 6,86%.

A descida de 7% do índice S&P 500, que representa as 500 grandes empresas de Wall Street, leva automaticamente a um mecanismo de interrupção temporária das transações. Se o índice chegar a uma queda de 13% haverá uma segunda interrupção de 15 minutos.

Após o recomeço da sessão, os três principais índices continuaram com quedas da ordem dos 7%, com o Dow Jones a ceder 7,48%, uma descida de 1.933,88 pontos.

Este é o pior dia desde o auge da crise financeira em 2008.