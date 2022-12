Por TSF 11 Dez, 2022 • 11:20

Até ao final do ano, Bruxelas deve validar o pagamento do segundo cheque do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). É essa a convicção deixada, na entrevista TSF-JN, pelo coordenador da estrutura de missão Recuperar Portugal, a quem cabe fazer a coordenação técnica e de gestão do PRR.

Se a avaliação da Comissão Europeia for positiva, Portugal recebe mais 1800 milhões de euros.

"Nos próximos dias vamos ter essa avaliação da Comissão Europeia sobre o segundo pedido de pagamento. Não conhecemos essa avaliação. Acreditamos que ela seja positiva e, sendo positiva, nós conseguimos validar perante a Comissão Europeia cerca de 3400 milhões de euros, o que equivale a 21% de toda a dotação e, isto sim, é a execução do PRR", explica Fernando Alfaiate.

