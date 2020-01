Segurança Social perde milhões de euros por má gestão de património

© Gustavo Bom/Global Imagens

Uma auditoria do Tribunal de Contas (TC) à gestão do património imobiliário da Segurança Social, entre 2016 e 2018, revela que os procedimentos de alienação de imóveis, por parte do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), prejudicaram os cofres da instituição e impediram o encaixe de vários milhões de euros.

Dos 147 imóveis postos à venda nesse triénio, num total de 41 milhões de euros, 42% foram vendidos por ajuste direto, pela ordem de entrada das propostas, sem considerar as ofertas de maior valor. O documento revela que o diferencial entre o valor de mercado e o valor de venda dos imóveis nos procedimentos de ajuste direto foi de apenas +1,7%, enquanto nos procedimentos por concurso foi de +12,1% e por venda eletrónica +21,6%.

Só num prédio em Lisboa, com um valor de mercado de 2 milhões e 400 mil euros, a Segurança Social perdeu 700 mil euros devido a um ajuste direto pelo valor de venda imediata. Uma situação que, recorda o TC, só se justifica em caso de necessidade, o que não ficou provado.

O relatório, a que a TSF teve acesso, aponta ainda falhas na avaliação dos imóveis e na divulgação e publicidade das vendas, para além do site da Segurança Social, o que afasta potenciais interessados.

Além disso, o controlo e a cobrança de dívidas e dos contratos de arrendamento em casos de incumprimento é considerado pouco eficaz. No fim do ano passado, a dívida de rendas era de 3 milhões e 500 mil euros, 96% de cobrança duvidosa.

Por fim, o TC recomenda à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que a alienação de imóveis da Segurança Social seja suportada por estudos económico-financeiros e que assegure que os instrumentos de cooperação com entidades públicas através da alienação ou arrendamento de património não prejudicam a receita da instituição.

Ao Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, o TC aconselha a venda de imóveis com referência ao valor de mercado, a cobrança mais eficaz das rendas e dívidas e a maior divulgação e publicidade dos imóveis colocados à venda. O documento sugere ainda a prática de leilões eletrónicos, à semelhança do que acontece no portal das Finanças.