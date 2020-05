A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © António Cotrim/Lusa

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, afirmou hoje que a Segurança Social transferiu "até ao momento" 216 milhões de euros em medidas criadas pelo Governo para responder à crise provocada pela pandemia.

"A Segurança Social já pagou, já transferiu para o sistema bancário, que depois transfere para as empresas, até ao momento 216 milhões de euros", afirmou a governante, que falava no Fórum 1.º de Maio, organizado pela Federação Distrital de Coimbra da Juventude Socialista e transmitido na página de Facebook daquela estrutura.

"Isto aconteceu em três semanas, se compararmos o que é que o sistema bancário conseguiu pôr cá fora através das linhas de crédito nomeadamente às empresas, percebemos que quem respondeu neste momento com capacidade de resposta real, com liquidez e capacidade de pôr estas medidas no terreno, foi o sistema público", prosseguiu Ana Mendes Godinho.

"Neste momento, estas medidas que já foram pagas abrangem cerca de 70 mil empresas e cerca de 60 mil pessoas", acrescentou.