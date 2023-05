Sem caráter não há líder

Valente de Oliveira © José Carmo/Global Imagens (arquivo)

Por Ana Maria Ramos 24 Maio, 2023 • 07:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Valente de Oliveira deu o pontapé de saída para o lançamento do QSP Summit deste ano, a partir de uma história de vida, na qual a liderança marcou boa parte das experiências, na política, na sociedade, na academia.

O professor doutorado em engenharia civil, com vasto currículo académico, desde a Universidade do Porto, a Londres ou Haia, várias vezes chamado a governos para desempenhar funções de ministro, em diferentes pastas, desde a educação, ao planeamento e administração do território, ou obras públicas, transportes e habitação, na lição dada considerou que não há líder sem confiança e essa depende de valores como o caráter.

Ouça aqui as explicações 00:00 00:00

Princípios e valores dos líderes precisam-se! Até para combater a timidez e palidez da globalização, defende Joana Amaral Dias.

A comentadora de televisão de assuntos sociais e políticos considera que debater o tema pode dar algumas pistas importantes a quem está no terreno, considerando que a capacidade de gerir equipas e passar valores de solidariedade é urgente para unir povos.

Com a digitalização a entrar nas estradas dos nossos dias, ninguém tem tempo a perder, nem as empresas. Essas têm que se adaptar a constantes e novas realidades, reconhece Nuno Botelho.

O presidente da Associação Comercial do Porto, capital da região de onde saem 50% das exportações portuguesas, berço do QSP Summit há 16 anos, defende que, face à conjuntura atual, nunca foi tão importante discutir o próprio futuro das lideranças empresariais, mais ainda num evento que traz especialistas internacionais à região metropolitana do Porto, cria retorno regional, e, por isso, é apoiado pela ACP.

Um ativo económico que, até à data da edição deste ano, procura bater um novo recorde ao nível de participações, já com mais de 60 oradores confirmados para 27 a 29 de junho, na ​​​​​​​Exponor.