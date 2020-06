Nacionalização da TAP cada vez mais próxima, mas negociações ainda decorrem

© Mário Cruz/EPA

A proposta do Estado com as condições para um empréstimo de até 1.200 milhões de euros à TAP foi chumbada pelo Conselho de Administração, revela o ministro das Infraestruturas, que admite "uma intervenção mais assertiva na empresa".



"A proposta que o Estado fez neste momento foi chumbada no Conselho de Administração", disse Pedro Nuno Santos. O Estado ainda vai submeter a proposta ao sócio privado, mas o ministro espera que seja aceite.

Pedro Nuno Santos apela a uma "saída acordada (...) que garanta paz à TAP e evite litígio futuro". 00:00 00:00

A proposta de contrato para o empréstimo vai ser submetida à Atlantic Gateway, dos empresários David Neeleman e Humberto Pedrosa, cujos representantes estão no Conselho de Administração, e caso não seja aceite, Pedro Nuno Santos garantiu que o Estado fará "uma intervenção mais assertiva na empresa".

"Estamos preparados para tudo", assegura. "Para o Governo português uma coisa é certa: Não vamos ceder nas nossas condições e estamos preparados para intervencionar e salvar empresa".

"Nenhum português perdoaria a um governo fazer uma intervenção de 1200 milhões de euros sem garantir mínimos" 00:00 00:00

Para Pedro Nuno Santos, "seria um desastre do ponto de vista económico e social o país perder a TAP", defendeu na comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

"Só os fanáticos da Iniciativa Liberal - têm uma religião que é o mercado livre [...] - acham que nos podemos dar ao luxo de perder a TAP. São uns irresponsáveis, acham que no dia seguinte a TAP é substituída por outra companhia qualquer", acusa.

Pedro Nuno Santos deixa críticas à Iniciativa Liberal 00:00 00:00

Sem nunca falar em nacionalização nem confirmar a notícia avançada esta terça-feira pelo jornal Expresso, questionado PSD, o ministro opta por destacar a importância da empresa para Portugal.

"A TAP é demasiado importante para o país para a deixarmos cair", reforça Pedro Nuno Santos, lembrando ainda que a transportadora garante o pagamento de 300 milhões em impostos.

"Quando nós estamos a falar sobre a TAP nós temos de perceber que não podemos ficar limitados ao resultado da TAP enquanto empresa, porque estamos a falar daquela que é uma das maiores transportadoras nacionais. [...] Quase 90% dos nossos turistas chegam por via aérea, metade chegam pela TAP. [...] É um instrumento de desenvolvimento nacional, de promoção de emprego", acrescentou.

Para Pedro Nuno Santos, reestruturar a TAP é inevitável, tal como acontece com todas as companhias aéreas europeias na sequência da pandemia de Covid-19.

Notícia em atualização