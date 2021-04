Serviços de informação da Anacom "tiveram mais procura em 2020"

Obtenção de informação e esclarecimento de dúvidas estão entre os serviços mais procurados © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou esta quinta-feira que os seus serviços informativos "tiveram mais procura em 2020", durante o primeiro ano da pandemia de Covid-19.

"Em 2020, todas as plataformas disponibilizadas pela Anacom registaram um aumento significativo dos seus serviços, revelando oportunidade e capacidade de resposta a uma procura latente muito expressiva num ano em que o conhecimento sobre a conectividade foi ímpar", refere o regulador.

"A pandemia de Covid-19, a declaração do estado de emergência e o confinamento geral, que levou a níveis sem precedentes de teletrabalho e de aulas a distância, provocou um aumento da utilização de serviços de comunicações e a uma alteração dos padrões de consumo", salienta.

Entre os serviços mais procurados incluem-se a obtenção de informação e esclarecimento de dúvidas no 'site' institucional como as diversas aplicações como o Com.escolha, do Net.met, entre outros.