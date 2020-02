SIBS garante que MBWay é seguro, mas pessoas "podem ser facilmente ludibriadas"

A diretora de comunicação da SIBS garante que o sistema MBWay é seguro © Leonel de Castro/Global Imagens

Por TSF 14 Fevereiro, 2020 • 13:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O sistema de pagamento MBWay é seguro. Os burlões é que se aproveitam da falta de informação das vítimas, garante a SIBS. A diretora de comunicação da entidade que gere a rede multibanco diz ter conhecimento das queixas por burlas que, de acordo com o Portal da Queixa, só em janeiro aumentaram 169%. Maria Antónia Saldanha encontra duas justificações.

"O facto de o serviço ser naturalmente muito mais conhecido e, no fundo, se ter percebido, do lado dos grupos criminosos, que ainda há algumas pessoas que desconhecem o serviço e, portanto, podem ser facilmente ludibriadas a fazer uma adesão com dados que não são seus", explica à TSF Maria Antónia Saldanha.

Diretora de comunicação da SIBS descreve como acontecem as burlas 00:00 00:00

A diretora de comunicação da SIBS garante que o sistema MBWay é seguro e sublinha que a maior parte das burlas ocorre em situações de vendas online entre particulares.

"O serviço é muito seguro, foi até desenhado para que essas situações de vendas entre particulares seja mais segura. Imagine o que é eu ter um produto para vender e você querer comprá-lo. Combinamos esta transação e até podemos fazê-lo presencialmente. Estou a entregar o produto e você faz-me uma transferência MBWay. É muito mais seguro para ambas as partes", afirma a diretora de comunicação da SIBS.

Maria Antónia Saldanha descreve o serviço como muito útil para vendas entre particulares 00:00 00:00

Maria Antónia Saldanha deixa alguns conselhos e alertas: nunca seguir indicações de um número desconhecido e, na dúvida, apresentar queixa na polícia.

"Nunca deve pedir orientações a um desconhecido para ir ao multibanco. Nunca. Se tiver alguém que não conheça e que está ao telefone consigo a orientá-lo para ir ao multibanco fazer uma transação, suspeite dessa chamada, deve interrompê-la imediatamente e inclusivamente, se puder, vá à polícia identificar a fonte do telemóvel porque é um potencial burlão", acrescentou Maria Antónia Saldanha.

Se quiser aderir ao MBWay deve fazê-lo sozinho 00:00 00:00

A SIBS garante que o sistema de pagamento MBWay é seguro. De acordo com o Portal da Queixa, só em janeiro foram registadas 86 reclamações de consumidores lesados. Um número superior ao total de queixas registadas no ano passado.