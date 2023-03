Silvia Mosquera González renuncia ao Conselho de Administração e Comissão Executiva da TAP

© Leonardo Negrão/Global Imagens

A TAP informou esta terça-feira a Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM) que a vogal do Conselho de Administração e membro da Comissão Executiva Silvia Mosquera González renunciou aos cargos.

"Por carta dirigida à Sociedade, datada da presente data, a Exma. Senhora Silvia Mosquera González apresentou renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração e vogal da Comissão Executiva da TAP. Nos termos da referida renúncia, a mesma produzirá efeitos no dia 23 de junho de 2023", lê-se no comunicado da transportadora aérea enviado à CMVM.

A empresa agradece "todo o serviço prestado" por Silvia Mosquera Gonzalez, "numa altura particularmente desafiante para a companhia, e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro".

A renúncia da vogal do Conselho da Administração surge depois da demissão de Manuel Beja, presidente do órgão, e de Christine Ourmières-Widener, presidente da Comissão Executiva da TAP.

A TAP obteve um lucro de 65,6 milhões de euros em 2022, informou esta terça-feira a companhia que regressou aos resultados positivos após prejuízos de 1.600 milhões em 2021 e antes do previsto no plano de reestruturação.

"A TAP encerrou o ano de 2022 com um lucro líquido de 65,6 milhões de euros, um aumento de 1.664,7 milhões de euros em relação ao ano anterior", informou a transportadora aérea, em comunicado.