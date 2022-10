Simulação: casal com dois filhos vai poupar 3200 euros

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

Por Cátia Carmo 10 Outubro, 2022 • 17:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Finanças, Fernando Medina, explicou, esta segunda-feira, recorrendo a uma simulação com uma família com dois filhos em que a mãe receba 1400 euros brutos e o pai 1150, que será possível poupar cerca de 3200 euros por ano.

"Será possível pela concretização das medidas que o Governo definiu. É um apoio de uma enormíssima importância para os agregados das famílias portuguesas", ressalva.

Fernando Medina entregou esta segunda-feira a proposta do Orçamento do Estado para este ano. O documento de 444 páginas já está disponível para consulta no site da Assembleia da República.

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 vai ser debatida na generalidade no parlamento nos próximos dias 26 e 27, estando a votação final global do diploma marcada para 25 de novembro.