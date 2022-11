Simulador. Site da Deco indica-lhe qual o melhor banco para transferir o crédito à habitação

© Lilzidesigns/Unsplash

Por Cátia Carmo 30 Novembro, 2022 • 15:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Deco, organização de defesa do consumidor, disponibilizou no seu site um simulador que ajuda os consumidores a descobrir qual o melhor banco para transferirem o seu crédito à habitação considerando as três taxas passíveis de contratar: taxa variável, fixa ou mista.

Com esta ferramenta, os consumidores podem ficar a saber se é ou não vantajoso pedir transferência do crédito à habitação e qual a melhor escolha para o seu caso em concreto. Só terá de introduzir o valor do imóvel, o capital em dívida, o prazo remanescente e a prestação atual.

A prestação média do crédito à habitação deverá subir 92 euros até dezembro de 2023 face a junho deste ano, segundo dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados na semana passada, sendo a subida inferior a 50 euros em 41% dos contratos.

Já o valor total das prestações pagas pelos particulares em empréstimos à habitação deverá passar de "cerca de 390 milhões de euros, em junho de 2022, para 520 milhões de euros em dezembro de 2023".