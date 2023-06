Sindicato confirma demora nos reembolsos de IRS, mas desconhece motivo

© Artur Machado / Global Imagens

Por Sónia Santos Silva com Carolina Rico 19 Junho, 2023 • 16:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Muitos contribuintes notam uma demora no reembolso do IRS e o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) confirma: fase de liquidação não está a decorrer ao mesmo ritmo que nos anos anteriores.

Em declarações à TSF esta segunda-feira, Ana Gamboa, presidente do STI, sublinha que não estão em causa os prazos legais, apesar de o dinheiro estar a demorar mais tempo a chegar à conta dos contribuintes depois de o reembolso ser validado.

"Os prazos estão, até ao momento, a ser cumpridos, não há atrasos", assegura. "O que há é uma demora maior do que nos anos anteriores e as pessoas, naturalmente, têm a expectativa, quando entregam a declaração de IRS, de a ver liquidada rapidamente e os reembolsos pagos também rapidamente."

"Principalmente agora, numa altura de férias, muitas pessoas estão a contar com esse valor e isto tem gerado um acréscimo de afluência aos serviços, quer para atendimento presencial, quer nos canais alternativos de atendimento, o que, por si só gera uma pressão acrescida àquela que já existe no dia a dia, porque estamos a trabalhar com muita falta de pessoal."

Atraso no reembolso leva muitos contribuintes a questionar as Finanças 00:00 00:00

Ana Gamboa afirma que a situação já foi reportada pelos funcionários dos serviços da Autoridade Tributária, mas, oficialmente não é apresentado o motivo da demora no processo de liquidação automático.

"Não temos informação do porquê, algo poderá estar-se passar a nível de sistema informático que não foi comunicado aos serviços nem aos trabalhadores", admite Ana Gamboa.

A presidente do sindicato dos trabalhadores dos impostos acrescenta que a demora aparenta não estar diretamente relacionada com a ordem de entrega das declarações do IRS.

"Parece-nos que é que é que é aleatório, porque há declarações que já estão processadas", explica Ana Gamboa 00:00 00:00

"No ano passado nós tínhamos situações de três semanas entre a entrega [da declaração de IRS] e o processamento da declaração. Este ano, estamos em junho e há situações de declarações que foram entregues no início de abril - portanto, vão dois meses e meio - e que não estão ainda processadas", nota.