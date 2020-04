Sindicato da hotelaria do Norte denuncia salários em atraso e despedimentos ilegais

O Sindicato dos Trabalhadores de Hotelaria, Turismo e Restauração do Norte diz que o setor emprega 200 mil pessoas © Artur Machado/Global Imagens

Por Rute Fonseca 17 Abril, 2020 • 14:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nuno Coelho, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo e Restauração do norte, diz que todos os dias recebem pedidos de ajuda e denúncias de despedimentos ilegais ou de salários em atraso.

"Têm começado a aparecer trabalhadores que não receberam ainda o salário de março, as empresas encerraram, mandaram os trabalhadores para casa, sem sequer comunicar o que iria acontecer... Agora vemo-nos a braços com situações muito complicadas, pessoas que nem sabem qual será o futuro. Há empresas que enceraram, mandaram os trabalhadores para casa, os trabalhadores já tentaram entrar em contacto com o patrão e sem resultado, não atende. Nem sabem se a empresa vai abrir ou não."

Ouça Nuno Coelho, sobre os pedidos de ajuda. 00:00 00:00

O dirigente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo e Restauração do Norte explica que já pediu a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho, mas sem sucesso, e acrescenta que tem estado a receber resposta da ACT a pedidos realizados em 2014.

Ouça o dirigente do sindicato, sobre a inação da ACT. 00:00 00:00

"Da ACT neste momento ainda não conseguimos nenhuma resposta aos pedidos de inspeção que temos feito. Aliás é caricato, porque esta semana recebemos aqui respostas de pedidos de inspeção de 2014 e 2016... estamos em 2020! Temos trabalhadores sem nenhum rendimento, que nem sequer sabem se estão despedidos ou não e qual a situação em que se encontram; o patrão está incontactável, e estamos a receber respostas da ACT de 2014 e 2016..."

O Sindicato dos Trabalhadores de Hotelaria, Turismo e Restauração do Norte diz que este setor emprega 200 mil pessoas, e que são milhares os trabalhadores que desde o início do mês pedem ajuda, têm salários em atraso e/ ou foram vítimas de despedimentos ilegais.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19