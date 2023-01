Sindicato do pessoal de voo marca greve na TAP de 25 a 31 de janeiro

O presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Ricardo Penarróias © Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil convocou uma greve de sete dias na TAP, com início a 25 de janeiro e fim no dia 31.

O pré-aviso é entregue esta terça-feira, no seguimento da última assembleia-geral do sindicato, que tinha decidido pela marcação de uma paralisação de pelo menos cinco dias.

Em declarações à TSF, o presidente do sindicato, Ricardo Penarróias, assinala que houve "sempre" disponibilidade para o diálogo, cabendo agora à empresa responder às reivindicações.

A direção do sindicato, assinala, podia ter escolhido de entre "várias datas" para marcar esta greve "porque estava mandatada" para tal, mas por "cuidado, respeito aos passageiros e respeito à diáspora", garante, não quis utilizar esses dias "como armas de arremesso", preferindo, "de forma sempre credível, justificar as suas reivindicações".

Penarróias passa a bola para o lado da TAP, a quem cabe agora "respeitar a boa-fé que o sindicato teve e apresentar propostas concretas que vão ao encontro das exigências dos associados".

Numa nota enviada aos associados do sindicato lê-se que "dando cumprimento ao deliberado na assembleia-geral de emergência de dia 6 de dezembro, ponto 2", que definiu a "marcação de um mínimo de cinco dias de greve a realizar até dia 31 de janeiro em datas definidas pela direção e comunicadas aos associados 24 horas antes da entrada do pré-aviso de greve", o presidente da mesa da assembleia-geral (AG) da estrutura sindical disse que "foi informado pela direção do SNPVAC que dará amanhã entrada um pré-aviso de 7 (sete) dias de greve, correspondente aos dias 25 a 31 de janeiro, inclusive".

"Apelo, desde já, à adesão de todos para que, mais uma vez, possamos dar nota cabal à empresa da nossa união em torno do descontentamento relativamente às matérias abordadas e deliberadas na AG de dia 03 de novembro, que constituem as nossas reivindicações legítimas e responsáveis", indicou, no mesmo comunicado.

A assembleia-geral do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) reprovou em 29 de dezembro a proposta da TAP, mantendo a intenção de realizar cinco dias de greve até 31 de janeiro, adiantou, na altura, fonte sindical à Lusa.

Assim, a proposta da administração da companhia foi chumbada, com 615 votos contra, seis a favor e uma abstenção, mantendo-se a possibilidade de avançar com uma greve cinco dias até 31 de janeiro, como tinha ficado decidido na última assembleia do SNPVAC.

Este sindicato realizou uma greve de tripulantes da TAP nos dias 8 e 9 de dezembro, que levou a companhia aérea a cancelar previamente 360 voos e teve um impacto estimado total de oito milhões de euros.