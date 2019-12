Sindicato dos Jornalistas apresenta queixa contra proprietários de A Bola

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) enviou esta terça-feira uma queixa à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) contra os proprietários das publicações A Bola, Autofoco, A Bola TV e ASF, devido ao atraso no pagamento do subsídio de Natal.

Em comunicado, o SJ refere que foi contactado por vários jornalistas da publicação desportiva A Bola que, até ao momento, não receberam o subsídio de Natal, e mandou uma carta, com um pedido de explicações, à Sociedade Vicra Desportiva.

O SJ destacou que "o artigo 50.º do Contrato Coletivo de Trabalho para a Imprensa refere que o mesmo deve ser liquidado preferencialmente com o ordenado de novembro e nunca após o dia 07 de dezembro", pelo que as sociedades Vicra Desportiva e Vicra Comunicações estão em incumprimento perante os seus trabalhadores.

Segundo o SJ, os jornalistas pediram explicações às administrações das empresas visadas e, perante a ausência de respostas, recebida "como uma evidente falta de respeito para com os trabalhadores", decidiram pedir a intervenção do sindicato, que, além do pedido de explicações, fará queixa à ACT, por violação do Contrato Coletivo de Trabalho.

O SJ, liderado por Sofia Branco, já informou a administração da Sociedade Vicra Desportiva que procederá com a queixa referida e exigiu a liquidação imediata do 14.º mês, vincando que "a empresa incorre numa violação que é punida com uma contraordenação muito grave".