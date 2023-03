Sindicato dos maquinistas convoca novas greves na CP para todo o mês de abril

© António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) anunciou esta quinta-feira novas greves na CP entre os dias 1 e 30 de abril, com diferentes modalidades.

Em comunicado, o SMAQ explica que os trabalhadores "com as categorias Maquinista ou Maquinista Técnico" não vão cumprir períodos de trabalho com duração superior a 7h30, nem períodos de trabalho que impliquem "entradas e/ou saídas na sede entre as 00h30 e as 06h00".

Durante todo o mês, os trabalhadores das categorias representadas por este sindicato vão cumprir greve em todos os serviços que, mesmo representando um período normal de trabalho diário, "não conste nas escalas em vigor à data do início da greve".

Não serão também cumpridos serviços que prevejam um "repouso fora da sede" e em que "o tempo decorrido entre o início do PNTD na sede e o fim do PNTD após o repouso fora da sede exceda as 30 horas".

Já os maquinistas ou maquinistas técnicos não vão cumprir "períodos de serviço cujo teor viole o acordo de Empresa CP/SMAQ 2022".

Inserida também nesta iniciativa, entre os dias 17 e 21 de abril, os inspetores de tração e os inspetores chefe de tração não vão cumprir períodos de trabalho com duração "superior a 6 horas".

Já entre os dias 16 e 22, todos os trabalhadores representados por este sindicato estarão em greve "a todo o trabalho suplementar, incluindo ao trabalho em dia de descanso semanal".

O sindicato justifica esta nova greve com o que diz ser uma "atitude autista e de desconsideração pelos trabalhadores e pelas dificuldades que estes e as suas famílias atravessam" por parte da tutela e da CP.

"Não resta aos maquinistas outro caminho se não continuar a luta", lamentam.