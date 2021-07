Por TSF 01 Julho, 2021 • 19:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os sindicatos dos bancários uniram-se pela primeira vez, e querem fazer a maior manifestação de sempre, contra as condições do setor. Um protesto que será sobretudo contra os despedimentos.

Num comunicado conjunto, os sindicatos afetos à UGT, à CGTP e os independentes, prometem sair à rua.

António Fonseca, do Mais - Sindicato do Sector Financeiro, detalha o apelo feito aos bancários, sem no entanto revelar a data e o local da manifestação.

Em entrevista à TSF, o sindicalista António Fonseca explicou a classe profissional já foi ouvida por toda a gente, menos pelo primeiro-ministro e pelo Presidente da República, a quem irá pedir audiências.