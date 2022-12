SITAVA critica "mãos largas" para administradores e "frugalidade" para trabalhadores da TAP

© Leonel de Castro/Global Imagens (arquivo)

O Sindicato dos Trabalhadores do Setor da Aviação Civil (SITAVA) manifesta "preocupação" perante mais um caso que "prejudica a TAP". Depois da demissão de Alexandra Reis do Governo, a pedido do ministro das Finanças, na sequência do caso da indemnização milionária que recebeu quando renunciou ao cargo de administradora da TAP, José Sousa, dirigente do SITAVA, lamenta que a empresa seja "mãos largas" para administradores.

"Aquilo que nos preocupa não é tanto a luta política, que parece desenhar-se à volta deste caso, mas antes as consequências que isso pode ter para a companhia. De igual modo, preocupa-nos aquilo que parece ter havido que é, digamos, algumas mãos largas no tratamento dos direitos ou dos eventuais direitos dos administradores, comparando com a frugalidade que a administração utiliza quando trata de direitos de trabalhadores", lamenta o sindicalista.

"Qualquer problema que mais se acrescente à companhia, à TAP, não deve prejudicar mais os trabalhadores porque são estes que estão a sofrer os cortes nos salários, como também os efeitos da inflação, que do nosso ponto de vista, têm de ser parcialmente resolvidos no princípio deste ano de 2023", alerta José Sousa, lembrando que os trabalhadores continuam com um corte de 25% no vencimento.

Questionado sobre os 50 pilotos que se preparam para deixar a TAP no início de 2023, o dirigente sindical lembra que o descontentamento é transversal a outros trabalhadores da empresa. "É um facto e isso é indesmentível que trabalhadores com cortes nos salários não estão felizes nas empresas. E essa pode ser a causa de pilotos, de tripulantes, de técnicos até da profissão ou da carreira profissional mais modesta que existe na TAP. Estão pessoas a sair porque têm melhores vencimentos noutros locais", avisa.