Situação na TAP "mostra confusão e caos". Moedas pede "estabilidade" para companhia aérea

Carlos Moedas © Rita Chantre/Global Imagens

Por Dora Pires com Carolina Quaresma 07 Março, 2023 • 12:49

O presidente da câmara de Lisboa pediu, esta terça-feira, estabilidade para a TAP. Carlos Moedas considerou que tem de haver decisão sobre o novo aeroporto ainda este ano e que o turismo é demasiado importante para a cidade.

"Tudo aquilo que se tem passado na TAP mostra confusão, caos, incapacidade de olhar para uma empresa e torná-la estável. Aquilo que é importante nas empresas é a estabilidade e a TAP não tem tido essa estabilidade. Todos estes casos criam uma instabilidade que é má para país. Temos que estar acima da política partidária, olhar para as necessidades, saber que temos de decidir o novo aeroporto e dar estabilidade a uma empresa que merece estabilidade, que é a TAP", afirmou Carlos Moedas, em declarações aos jornalistas.

Os ministros das Finanças e das Infraestruturas anunciaram na segunda-feira as linhas gerais das conclusões da auditoria da Inspeção-Geral das Finanças (IGF) à TAP e a exoneração do presidente do Conselho de Administração e da presidente executiva da companhia, que serão substituídos por Luís Silva Rodrigues, que atualmente lidera a Sata.

A IGF concluiu que o acordo celebrado para a saída de Alexandra Reis da TAP é nulo, adiantou o Governo, que vai pedir a devolução da indemnização.