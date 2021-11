Portuguesa Smartex.ai é a vencedora do pitch da Web Summit

© Carlos Pimentel/Global Imagens

A startup Smartex.ai, cofundada por António Rocha, que usa inteligência artificial (IA) para resolver o desperdício têxtil neste setor, venceu o pitch na edição deste ano da Web Summit, foi hoje anunciado.

Das 75 'startups' escolhidas para apresentarem os seus projetos no palco principal da Web Summit, que hoje termina em Lisboa, a Smartex.ai ficou entre as três finalistas, acabando por vencer com a sua solução que identifica falhas na produção têxtil utilizando IA.

O desperdício têxtil é um dos maiores problemas na produção deste setor.