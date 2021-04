SNS24 atendeu mais do dobro de chamadas no 1.º trimestre deste ano face a 2020

© José Sena Goulão/Lusa

A Linha SNS24 atendeu nos primeiros três meses deste ano mais de 1,6 milhões de chamadas, mais do dobro do verificado em igual período de 2020, disse à agência Lusa o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

No primeiro trimestre de 2020, que inclui o mês de março, quando começou a pandemia em Portugal, foram atendidas cerca de 700 mil chamadas.

Segundo Luís Goes Pinheiro, o número de chamadas no primeiro trimestre de 2021 para a Linha SNS24 ultrapassa "largamente todo o ano de 2019" em que foram atendidas 1.485.000 chamadas.

Em janeiro deste ano, a Linha SNS recebeu quase 1.100.000 chamadas e em março atendeu cerca de 180 mil.

"Estamos como números cinco vezes abaixo daqueles que tínhamos em janeiro", observou, salientando que a linha com a pandemia ganhou uma flexibilidade que não tinha "de se adaptar à procura, mantendo o nível de serviço tendencialmente sempre bom ou muito bom, apesar das flutuações bruscas de procura".

Neste momento, a Linha SNS 24 está também a emitir requisições para os contactos de baixo risco, "uma mudança relativamente recente e que veio em resposta à nova estratégia no que respeita à testagem".

Para Luís Goes Pinheiro, o SNS 24 - Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde "foi e continua a ser uma peça absolutamente crucial em toda a pandemia".

"Não só porque permitiu encaminhar as pessoas, casos suspeitos ou casos suspeitos de contacto com pessoas com covid-19, como durante a maior parte do tempo emitiu requisições para testes à covid-19", afirmou.

Ao longo da pandemia, emitiu 86.790 requisições para a realização de testes e cerca de 950 mil declarações provisórias de isolamento profilático.

Em 2020, atendeu mais de quatro milhões de chamadas, às quais se somam agora mais 1,6 milhões, adiantou o responsável, considerando que, com estes números, "fica bem demonstrado a importância do SNS 24 durante a pandemia".

"Foi uma porta sempre aberta para todos aqueles que procuraram (...) um acesso ao Serviço Nacional de Saúde e designadamente, em períodos em que a mobilidade foi fortemente desincentivada, haver um canal telefónico acessível a partir de qualquer ponto, com profissionais de saúde qualificados que fazem a triagem às pessoas em função dos seus sintomas e as encaminham para os cuidados de saúde mais adequados", salientou.

O presidente da SPMS considerou que este serviço tem sido "absolutamente crucial", mas disse que o que se pretende é que "continue a ser usada e não se cinja à covid-19".

"Tendo compreendido que o SNS 24 tem esta capacidade e têm estes profissionais altamente qualificados e disponíveis", as pessoas devem lembrar-se de ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) sempre que considerarem que carecem de cuidados de saúde antes de se deslocarem, por exemplo, a um serviço de urgência.

A pandemia de covid-19 provocou 16.848 mortes em Portugal dos 821.722 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

