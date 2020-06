STCP com 136 mil passageiros em junho alcança 49% da procura pré-pandemia

Mantém-se a garantia de "cumprimento da lotação máxima das viaturas em dois terços da lotação" © Igor Martins/Global Imagens

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) transportou na primeira semana de junho cerca de 136 mil passageiros por dia, o que representa "49% da procura pré-pandemia", revelou esta terça-feira a empresa.

Em resposta a questões da Lusa, a STCP refere ainda uma subida das assinaturas mensais de 77% em maio para 82% no início de junho, altura da terceira fase de desconfinamento face à Covid-19.

Quanto à comparação com o período pré-pandemia, a STCP regista agora 49% da procura existente em fevereiro (280 mil clientes diários), mês em que "a quota de assinaturas era de 86%".

"Em junho, com a terceira fase de desconfinamento, e a consequente abertura de diversas atividades económicas, como restaurantes, superfícies comerciais, creches e pré-escolar, verifica-se um crescimento mais acentuado, com maior destaque para o período da tarde", refere a STCP.

Desde que as validações foram reativadas, a 4 de maio (após a suspensão a 14 de abril, devido à Covid-19), e até ao fim daquele mês, "a STCP transportou perto de 2,37 milhões".

O número "corresponde a 33% da procura registada no mesmo mês do ano anterior, mas com uma evolução de crescimento ao longo de todo o mês, que se justifica pelo evoluir das fases de desconfinamento da pandemia".

Assim, na primeira semana de desconfinamento, com início a 04 de maio, a empresa transportou uma média de cerca de 80 mil passageiros nos seus autocarros.

Na segunda semana de desconfinamento, o número subiu para 90 mil e, a partir de 18 de maio, aumentou para cerca de 105 mil.

Na quarta semana de desconfinamento (25 de maio), foram transportados 111 mil passageiros, um "crescimento de 37% face à primeira semana e de 6% face à semana anterior".

A STCP destaca que "a oferta atual em modo autocarro", nas suas 70 linhas, se situa "na ordem dos 95% de viagens normais aos dias úteis", tendo retomado "a oferta a 100% nos horários de sábados, domingos e feriados".

Mantêm-se a garantia de "cumprimento da lotação máxima das viaturas em dois terços da lotação definida pelo Governo para os transportes públicos".

Atualmente, acrescenta a STCP, 33 das linhas funcionam com o horário "Normal" e 37 com o horário de "Férias Escolares".

No sábado, foram reativadas as três linhas em modo Carro Elétrico: 1 (Infante-Passeio Alegre), 18 (Circular Massarelos-Carmo) e 22 (circular Carmo-Batalha).

De acordo com a empresa, "no último mês de atividade normal, em fevereiro [antes das restrições ligadas à covid-19], a STCP apresentou uma procura diária na ordem dos 280 mil passageiros por dia útil".

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 404 mil mortos, incluindo 1485 em Portugal.

Portugal esteve entre 3 e 31 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

