Stellantis Mangualde vai fabricar carros para a Fiat e prepara-se para os veículos elétricos

Marcelo Rebelo de Sousa visitou às instalações da Stellantis Mangualde, no âmbito da comemoração dos 60 anos da empresa

Depois da Citroën, Peugeot e Opel, o centro de produção da Stellantis Mangualde também vai fabricar carros para a Fiat. A produção do modelo Doblò arranca em outubro, revelou esta quinta-feira o CEO do grupo automóvel, o português Carlos Tavares, durante as comemorações dos 60 anos da empresa de Mangualde, a fábrica de carros mais antiga de Portugal. O anúncio do novo veículo foi feito na presença do Presidente da República.

"A partir de outubro estas linhas de produção irão receber o novo Fiat Doblò", avançou o administrador.

"Podia ter ido para outras fábricas, porque há outras fábricas que produzem este tipo de produto na Europa, mas veio para aqui porque a qualidade é a melhor a nível mundial", salientou Carlos Tavares, acrescentando que apesar deste novo modelo não irá ser necessário contratar mais pessoal, pelo menos nesta primeira fase.

A Stellantis de Mangualde prepara-se já também para o possível início do fabrico de carros elétricos, o que deverá acontecer até 2030, segundo o plano estratégico do grupo.

"O que está ainda em aberto hoje é a data em que vai ser executado esse plano por uma razão muito simples, é que ainda há muitas incógnitas acerca da procura dos veículos elétricos, devido a fatores de disponibilidade de energia elétrica limpa e às infraestruturas de carregamento das baterias", declarou Carlos Tavares.

Marcelo Rebelo de Sousa ficou agradado com o que viu na unidade fabril e deixou rasgados elogios ao grupo Stellantis por aumentar a produção de carros em Mangualde quando estamos a atravessar um "momento de crise, de guerra e de pandemia" e numa altura em que o preço da energia e de muitos bens está a aumentar.

"É uma ótima notícia haver esta aposta e haver depois a aposta nos veículos elétricos no futuro", disse o Presidente da República.

O chefe de Estado aproveitou para testar o Fiat Doblò, que será fabricado no centro de produção de Mangualde. Marcelo Rebelo de Sousa conduziu um modelo do veículo com o CEO da Stellantis ao lado. No final da viagem confessou aos jornalistas ter apreciado a condução da viatura.

"Tive por um lado saudades e senti-me curiosamente bem a guiar um automóvel com mudanças não automáticas, é uma sensação diferente e neste caso era um veículo comercial e não tem nada a ver com o que eram os veículos comerciais que eu também conduzi em alguns momentos e que eram mais pesados e difíceis, não eram tão sofisticados", apontou.

A Stellantis Mangualde emprega 900 pessoas. No último ano produziu 67.841 veículos dos modelos Peugeot Partner/Rifter, Citroën Berlingo/Berlingo Van e Opel Combo/Combo Furgão. Por dia fabrica 360 carros.