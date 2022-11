Subida das taxas de juro "deve fazer-se sentir" nos depósitos

Mário Centeno © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por José Milheiro e Carolina Quaresma* 16 Novembro, 2022 • 11:42

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, apelou, esta quarta-feira, para que os bancos portugueses apliquem o reflexo da subida das taxas de juro nos depósitos.

"O reflexo das subidas das taxas de juro deve fazer-se sentir nas que são pagas pelos depósitos para que a poupança passe a ter outro significado. A normalização da política monetária provocou um aumento das taxas de juro de uma magnitude considerável, não lhe podemos ficar indiferentes", afirmou Centeno na conferência "Banca do Futuro", em Lisboa, organizada pelo Jornal de Negócios.

Também esta quarta-feira, o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, advertiu para o aumento da probabilidade de uma recessão técnica na zona euro, ou seja, dois trimestres consecutivos de contração económica.

Guindos alertou para o aumento dos riscos para a estabilidade financeira quando apresentou o relatório semestral da instituição sobre o assunto.

"As pessoas e as empresas já estão a sentir o impacto do aumento da inflação e do abrandamento da atividade económica", disse Guindos.

"A nossa análise é que os riscos para a estabilidade financeira aumentaram, enquanto uma recessão técnica na zona euro é mais provável", acrescentou o vice-presidente do BCE.

"Ao mesmo tempo, as condições financeiras tornaram-se mais rigorosas à medida que os bancos centrais atuam para controlar a inflação", de acordo com a instituição monetária europeia.

O BCE começou a aumentar as suas taxas de juro em julho e estas estão atualmente em 2%, embora se espere que as aumente ainda mais.

* com Lusa