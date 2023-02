Subsídio até 200 euros, taxa fixa, rendas asseguradas. Veja o plano para habitação na íntegra

O primeiro-ministro durante a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros © António Cotrim/Lusa

O Estado quer arrendar casas para subarrendar, poderá "substituir-se ao inquilino" em caso de incumprimento, vai obrigar os bancos a "oferecer crédito com taxa fixa" e termina com a atribuição de novos vistos gold. Estas são algumas das novidades apresentadas esta quinta-feira, em Lisboa, pelo primeiro-ministro, António Costa, com o objetivo de combater a crise na habitação em Portugal.

O Governo quer ver mais casas para arrendamento, em especial devido ao "número significativo" de casas com condições de habitabilidade que não estão disponíveis no mercado.

Além disso, o Governo vai adotar medidas de proteção e de apoio às rendas. "Para as famílias com rendimentos até ao sexto escalão do IRS, que tenham uma taxa de esforço superior a 35% e uma renda de casa que se insira nos limites máximos fixados pelo IHRU para o concelho, haverá um subsídio do Estado com um limite máximo de 200 euros mensais por agregado familiar", revelou António Costa.

Para "ajudar a reduzir o endividamento das famílias", o Governo quer que todas as instituições financeiras que dão crédito à habitação sejam "obrigadas a oferecer modalidades de taxa fixa".

Já para incentivar a transferência de casas de alojamento local para a habitação, as novas licenças para o alojamento local serão proibidas, exceto se forem licenças "para alojamento rural em zonas sem pressão urbanística e onde esses alojamentos rurais contribuam para o desenvolvimento local".

"Entre quem em fevereiro de 2023 e final de 2024 transferir os imóveis em alojamento local para habitação tem taxação zero em rendimentos prediais até 2030", afirmou António Costa.

O primeiro-ministro anunciou, ainda, a eliminação da concessão de novos vistos gold. A sua renovação, para fins exclusivamente imobiliários, fica sujeita a um regime de habitação própria ou de descendente, ou a colocação do imóvel "de forma duradoura" no mercado de arrendamento.