Super Bock Group reduz em 10% número de trabalhadores

Não se sabe o número exato de trabalhadores afetados

Por Lusa/TSF 16 Junho, 2020 • 19:24

O Super Bock Group decidiu reduzir a sua força de trabalho em 10%, devido ao impacto da pandemia de Covid-19, anunciou esta terça-feira a empresa, em comunicado, sem concretizar o número.



A "significativa redução da atividade do Super Bock Group provocada pelo efeito da pandemia covid-19, bem como o cenário de recessão previsto para o futuro próximo, forçam a empresa a reajustar a sua estrutura para defender e proteger a sustentabilidade do grupo", lê-se na nota.



O mesmo comunicado refere que a paragem e atuais constrangimentos do canal HoReCa (hotéis, restaurantes e cafés), que "representa cerca de 70% do mercado de bebidas refrescantes em Portugal (fonte Nielsen)" irão "prolongar-se e continuar a ter um significativo impacto no desempenho do Super Bock Group".



"Esta difícil decisão implica um reajustamento que afetará cerca de 10% da força de trabalho em diferentes áreas da organização", sendo "tomada perante uma conjuntura excecional e foi anunciada, esta tarde, à Comissão de Trabalhadores e a todos os colaboradores do grupo num processo que terá início este mês de junho", adiantou a empresa.



O grupo refere que está empenhado "em implementar soluções de compensação pelo impacto desta medida, tendo constituído um programa de apoio que inclui condições acima do quadro legal, bem como um programa de 'outplacement' e formação focados na empregabilidade".



"A realidade atual é complexa e inédita e, num mundo cada vez mais volátil, a prioridade do Super Bock Group é, e será sempre, a sustentabilidade da empresa, adequando de forma continua a sua estrutura às necessidades atuais e futuras do negócio", referiu o grupo.



A Lusa contactou o Super Bock Group, para conhecer mais detalhes deste plano, e encontra-se à espera de resposta.

