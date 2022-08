Supermercados Dia fecham 1.º semestre com prejuízo de 104,7 milhões de euros

O resultado operacional bruto ajustado dos supermercados Minipreço atingiu os 51 milhões de euros até junho © Amin Chaar / Global Imagens

A cadeia de supermercados Dia anunciou esta quinta-feira que fechou o primeiro semestre deste ano com um prejuízo de 104,7 milhões de euros, menos uma décima do que os prejuízos contabilizados até junho do ano anterior.

De acordo com o relatório de resultados enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), o grupo alcançou um volume de negócios líquido de 3.465,3 milhões de euros, mais 8,5% do que na primeira metade do ano anterior.

O resultado operacional bruto ajustado (ebitda) atingiu os 51 milhões de euros até junho, mais 6,5% que no mesmo período do ano passado, enquanto a margem operacional se manteve em 1,5%, apesar do resultado operacional ter sido afetado em 40,9 milhões de euros devido a despesas extra com energia e diesel, além de 7,4 milhões referentes ao programa de reforma de lojas.

Até junho, o número de lojas diminuiu em 4,3%, para 5.733 estabelecimentos.