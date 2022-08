TAP alvo de ciberataque mas segurança de voo está garantida

© Alfredo Leite (arquivo)

Por Lusa 26 Agosto, 2022 • 12:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A TAP foi alvo de um ciberataque na noite de quinta-feira, mas a segurança dos voos está garantida e não foi possível concluir que houve acesso indevido aos dados dos clientes, anunciou esta sexta-feira a companhia aérea.

"A TAP foi alvo de um ciberataque na noite do dia 25 de agosto. Os mecanismos de segurança da TAP foram prontamente acionados e os acessos indevidos bloqueados", indicou, em comunicado, a empresa.

Segundo a mesma nota, as equipas da TAP avançaram com uma investigação a este ataque e "não há qualquer risco" para a segurança dos voos.

Por outro lado, não foi possível concluir que houve um "acesso indevido" aos dados pessoais dos clientes.

"O plano de contingência da TAP continua ativo e a companhia está a trabalhar em articulação com as autoridades com competências nesta matéria", sublinhou.