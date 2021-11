"TAP devia libertar no mínimo 250 slots por semana" que não usa em Lisboa

O presidente executivo da Ryanair, Michael O'Leary © Manuel de Almeida/Lusa

O presidente executivo da Ryanair, Michael O'Leary, defendeu esta segunda-feira que a TAP devia libertar, pelo menos, 250 slots no aeroporto de Lisboa, que não usa e acusou a companhia aérea portuguesa de bloquear a concorrência.

"Nós achamos que a TAP devia libertar no mínimo 250 slots por semana [no aeroporto de Lisboa]", disse o responsável do grupo aéreo irlandês, em conferência de imprensa, em Lisboa.

Michael O'Leary acusou a TAP de bloquear slots (autorizações para descolar e aterrar num determinado período de tempo) na Portela, por saber com antecedência que não as vai usar, mas só as libertar com aviso prévio tardio de duas a três semanas antes de cancelar os respetivos voos.

"O Governo tem de forçar a TAP a libertar 'slots' não utilizados em Lisboa", sublinhou o presidente executivo da Ryanair, argumentando que a acumulação de 'slots pela TAP, que viu a sua rota reduzida nos últimos tempos, bloqueia a concorrência e a recuperação do turismo.