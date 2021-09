TAP ganha três meses para devolver 1,2 mil milhões de euros a Bruxelas, se ajuda não for aprovada

© AFP

A TAP ganhou três meses para devolver mil e duzentos milhões de euros ao Estado caso a ajuda não seja aprovada pela comissão europeia. A informação foi avançada pela companhia à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O prazo deveria terminar esta quarta-feira, dia 1 de setembro, mas a TAP tem agora até ao final do ano para devolver os 1,2 mil milhões de euros já injetados pelo Estado no âmbito da restruturação, isto caso o plano apresentado pela companhia em coordenação com o governo não seja aprovado pela Comissão Europeia.

Se Bruxelas aprovar a ajuda que no total pode aproximar-se dos 3,7 mil milhões, a data para o reembolso será fixada no plano de ajuda aprovado por Bruxelas.

Estes 1,2 mil milhões foram entregues em janeiro e são uma fatia do plano cujo bolo total pode atingir qualquer coisa como 3,4 a 3,7 milmilhões de euros.

O cheque com o valor em falta só segue para o correio depois da Comissão Europeia aprovar o plano de restruturação. Em julho, Bruxelas deu o aval a estes primeiros 1200 milhões mas ao mesmo tempo abriu uma investigação aprofundada para avaliar se o apoio à reestruturação que Portugal pretende conceder à TAP está em linha com as regras de ajudas de Estado a empresas em dificuldade.

Na sequência disso colocou uma série de questões ao governo numa carta tornada pública. Bruxelas duvida que o mesmo garanta de vez a viabilidade da companhia. O governo respondeu e espera ainda o aval final da Comissão Europeia.