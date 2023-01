TAP investe mais 48 milhões em remunerações, as vítimas das trotinetas e outros destaques TSF

© Tiago Petinga/Lusa

A TAP vai investir 48 milhões de euros em remunerações aos trabalhadores, "para alívio dos cortes salariais", tendo registado, no ano passado, uma "das maiores receitas da sua história", disse a presidente executiva (CEO) Christine Ourmières-Widener.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou esta terça-feira que a política salarial que está a ser seguida em Portugal "responde de forma adequada" à estimativa de inflação. Ministro falava no final de dois dias de reuniões em Bruxelas, nas quais se discutiu um relatório da Comissão Europeia que admite margem em Portugal para aumento de salários.

O presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, anunciou que a instituição vai avançar com uma auditoria à TAP. Realçou que perante polémicas o Tribunal tende a manter-se à margem, mas "acompanha, vê, ouve e lê", estando prevista a ação no plano da instituição.

No dia em que o Ministério da Administração Interna e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária organizam o seminário "Mobilidade activa: futuro em segurança", a TSF revela o testemunho de dois feridos graves em acidentes com trotinetas e as recomendações do médico ortopedista Marino Machado.

Questionado no Parlamento, o ministro António Costa Silva considerou que Portugal não pode ser uma "selva de suspeição sobre tudo e sobre todos" e expressou confiança em José Maria Costa, o atual secretário de Estado do Mar, que está sob investigação por ajustes diretos feitos enquanto foi autarca em Viana do Castelo.

O deputado do PSD Joaquim Pinto Moreira, que foi alvo de buscas no âmbito da operação Vórtex, negou "categoricamente que tenha recebido o que quer que seja" e reiterou que está disponível para colaborar com a justiça.

Ainda no PSD, o deputado Sérgio Marques, eleito pelo círculo da Madeira, anunciou que renuncia ao mandato de deputado à Assembleia da República por ter deixado de "reunir condições políticas".

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados aprovou o levantamento da imunidade parlamentar da deputada Mariana Mortágua, do BE, para ser constituída arguida num processo por difamação que envolve o empresário Marco Galinha.

O Presidente da República considerou que o questionário de 36 perguntas a preencher por candidatos a governantes protege a democracia e na prática aplica-se a todos os que já estão em funções no Governo.

Para já, o novo curso de Medicina na na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, pode abrir um máximo de 40 vagas, estando previsto o aumento progressivo "até ao objetivo de 60 por ano". Por outro lado, 80% dos lugares disponíveis destinam-se a estudantes estrangeiros.

Na Alemanha, a ativista Greta Thunberg foi detida durante um protesto contra o despejo da localidade de Lützerath para aumentar a exploração de uma mina de carvão a céu aberto.

O Presidente da República recorreu ao humor para recordar "momentos de polémica sanitária" que teve com a diretora-geral cessante da Saúde, Graça Freitas, antes de a receber e condecorar no Palácio de Belém.