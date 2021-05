TAP vai avançar com pedido de insolvência da Groundforce

A TAP anunciou que vai avançar com um pedido de insolvência da Groundforce © Patrícia de Melo Moreira/AFP

A TAP anunciou esta segunda-feira que vai avançar com um pedido de insolvência da Groundforce.

"Na presente data, a TAP irá requerer junto dos Juízos de Comércio de Lisboa do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa a declaração de insolvência da sociedade SPdH - Serviços Portugueses de Handling, S.A., também conhecida pela sua marca comercial Groundforce Portugal (a "SPdH")", pode ler-se no comunicado enviado à CMVM.

Contactada pela TSF, a Groundforce não comentou a decisão da TAP.

A transportadora justificou que o objetivo da ação passa por, "se tal for viável", salvaguardar "a viabilidade e a sustentabilidade da mesma, assegurando a sua atividade operacional nos aeroportos portugueses".

"A TAP considera que esgotou todas as hipóteses de encontrar com o acionista maioritário da Groundforce, [a Pasogal], uma solução que permita garantir um horizonte futuro para a empresa", lê-se na mesma nota, onde diz que é, "assim, forçada a concluir que o pedido de declaração de insolvência da Groundforce é a decisão que, no médio prazo, melhor protege os seus trabalhadores e a generalidade dos seus credores e permite perspetivar, se tal se mostrar possível, a sua viabilidade e sustentabilidade futura".

Uma decisão que acontece exatamente no mesmo dia em que o conselho de administração da empresa de handling, presidido por Alfredo Casimiro, decidiu afastar da administração Paulo Neto Leite, o ex-CEO da Groundforce.