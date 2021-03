TAP vai emprestar quase três milhões à Groundforce para pagamento de salários

© Arquivo Global Imagens

O Governo já terá chegado a acordo a Pasogal para resolver o problema dos salários em atraso dos cerca de 2.400 trabalhadores da SPdH/Groundforce.

Segundo a SIC Notícias, a TAP vai emprestar quase três milhões de euros à empresa para que sejam pagos os salários de fevereiro, a troco de ações da Pasogal (empresa quem 50,1% do capital da Groundforce).

A TAP tinha proposto efetuar um adiantamento de 2,05 milhões de euros para pagamento de salários e dívidas a fornecedores, exigindo em troca uma penhora da participação da empresa, mas essa solução foi recusada.

Agora, o acionista maioritário da Groundforce terá aceitado entregar as ações em penhor de empréstimo de emergência por um valor superior, de quase três milhões de euros.

Já a divida será paga quando a Pasogal receber o financiamento com o aval do Banco de Fomento.

O presidente do Conselho de Administração da Groundforce e dono da Pasogal, Alfredo Casimiro, disse na terça-feira que "a Groundforce solicitou o adiantamento do pagamento, em parte ou no todo, das faturas emitidas à TAP pelos serviços prestados em dezembro 2020 e janeiro 2021 e que totalizam seis milhões de euros".

No entanto, a resposta recebida foi considerada "incompreensível" e mesmo "ilegal: a entrega como garantia do penhor das ações de um acionista (Pasogal) a outro acionista (TAP)", afirmou Alfredo Casimiro.

Desde o início do mês que os trabalhadores da empresa de 'handling' se manifestam, exigindo o pagamento do salário de fevereiro e os subsídios em falta.