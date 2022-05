Taxa de desemprego desce para 5,9% no 1.º trimestre

© Gerardo Santos/Global Imagens

A taxa de desemprego recuou para 5,9% no primeiro trimestre, valor inferior em 0,4 pontos percentuais à do trimestre anterior e em 1,2 pontos percentuais à do trimestre homólogo de 2021, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, entre janeiro e março a população desempregada, estimada em 308,4 mil pessoas, diminuiu 6,7% (22,2 mil) em relação ao trimestre anterior e recuou 14,3% (51,7 mil) face ao trimestre homólogo.

A população empregada foi estimada em quase 4,901 milhões de pessoas e aumentou 0,4% (21,9 mil) em relação ao trimestre anterior e 4,7% (219,3 mil) relativamente ao mesmo período de 2021.