Desde 2011 que não havia tantas pessoas empregadas

Relativamente aos jovens, a taxa de desemprego situou-se em 23,4% © Vasco Neves (arquivo)

Por José Milheiro 09 Fevereiro, 2022 • 11:24

De acordo com as estatísticas do INE reveladas esta quarta-feira, "a taxa de desemprego de 2021 situou-se em 6,6%, diminuiu 0,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior e igualou a taxa de 2019".

Assim, "no ano de 2021, a média anual da população desempregada foi 338,8 mil pessoas, tendo diminuído 3,4% (12 mil) em relação ao ano anterior e retomando a série de decréscimos anuais consecutivos observados desde 2014", sublinha o INE.

As estatísticas mostram que no último trimestre de 2021, "quase metade dos desempregados (48,2%) se encontravam nesta condição há 12 ou mais meses (desemprego de longa duração), valor superior em 0,1 pontos percentuais ao do trimestre precedente e em 13,6 pontos percentuais ao do trimestre homólogo".

Já "o peso do desemprego de muito longa duração (24 ou mais meses) no desemprego de longa duração aumentou 9,8 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2021 e 8,4 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2020".

A nível regional houve cinco zonas com a taxa de desemprego superior à média nacional: Região Autónoma dos Açores com 8,2%; Algarve com 6,9%; Área Metropolitana de Lisboa com 6,7%; Região Autónoma da Madeira com 6,6%; e, Norte com 6,5%.

Quanto à população empregada, "em 2021, a média anual foi de 4,8 milhões de pessoas e aumentou 2,7% em relação ao ano anterior, "retomando o ciclo de aumentos iniciado em 2014".