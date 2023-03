Taxa de desemprego desce para 6,8% em fevereiro

© João Manuel Ribeiro/Global Imagens

A taxa de desemprego desceu para 6,8% em fevereiro, que compara com 7,1% em janeiro, segundo dados provisórios divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego do INE, "a taxa de desemprego situou-se em 6,8%, inferior em relação à taxa de janeiro de 2023 (0,2 p.p.), mas superior à de novembro e à de fevereiro de 2022 (0,3 p.p. e 1,2 p.p., respetivamente)."

A população desempregada (359,6 mil pessoas) diminuiu em relação ao mês anterior (2,3%), tendo aumentado em relação a três meses antes (7,1%) e ao mês homólogo (23,1%).

Já a população empregada (4 923,5 mil pessoas) aumentou em relação ao mês anterior (0,5%), a três meses antes (1,1%) e a um ano antes (0,6%).